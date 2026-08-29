Бошняки требуют отстранить «Црвену Звезду» за баннер в память Ратко Младича. Ранее сербский клуб был оштрафован за изображение Иисуса Христа

«Црвену Звезду» попросили навсегда отстранить от участия в турнирах УЕФА после выездного матча в чешской Пльзени - за баннер в честь сербского генерал-полковника Ратко Младича, скончавшегося недавно в гаагской тюрьме, сообщает Mash на спорте.