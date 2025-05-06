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Царьград

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В России будут по-новому поверять счётчики? Всю суть объяснил юрист

В России будут по-новому поверять счётчики? Всю суть объяснил юрист

Эксперт рассказал, какие новации произошли в процедуре поверки счётчиков.В последнее время по Сети распространилась информация о том, что в процедуре поверки счётчиков воды произошли или вот-вот произойдут новации.

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