В России будут по-новому поверять счётчики? Всю суть объяснил юрист

Эксперт рассказал, какие новации произошли в процедуре поверки счётчиков.В последнее время по Сети распространилась информация о том, что в процедуре поверки счётчиков воды произошли или вот-вот произойдут новации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии