Боррель: ЕС ожидает от Китая взаимодействия для решения конфликта на Украине

Евросоюз ожидает от Китая взаимодействия для мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время выступления с программной речью на конференции послов стран объединения, передает ТАСС.
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