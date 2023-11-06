Боррель: ЕС ожидает от Китая взаимодействия для решения конфликта на Украине

Евросоюз ожидает от Китая взаимодействия для мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время выступления с программной речью на конференции послов стран объединения, передает ТАСС.