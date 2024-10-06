«Роскачество» предупредило о мошенниках, имитирующих сервисы доставки

Аферисты копируют официальные профили Delivery Club, Яндекс Доставки, Сбермаркета или СДЭК и присылают сообщение о заказе, готовом к доставкеАНО «Роскачество» выявило технологию обмана, когда аферисты пишут пользователям мессенджеров с поддельных профилей популярных сервисов доставки, таких как СДЭК, «Сбермаркет», «Яндекс Доставка» или Delivery Club, сообщили ТАСС в организации.