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«Роскачество» предупредило о мошенниках, имитирующих сервисы доставки

«Роскачество» предупредило о мошенниках, имитирующих сервисы доставки

Аферисты копируют официальные профили Delivery Club, Яндекс Доставки, Сбермаркета или СДЭК и присылают сообщение о заказе, готовом к доставкеАНО «Роскачество» выявило технологию обмана, когда аферисты пишут пользователям мессенджеров с поддельных профилей популярных сервисов доставки, таких как СДЭК, «Сбермаркет», «Яндекс Доставка» или Delivery Club, сообщили ТАСС в организации.

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