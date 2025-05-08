Создатели фильма «Каникулы в Простоквашино» показали главных героев

Работа над художественным фильмом «Каникулы в Простоквашино» вышла на финишную прямую. В сети уже появился первый трейлер картины, благодаря которому наконец-то стало известно, кто сыграет главных героев и как они будут выглядеть.
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