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Кожевников о возвращении всех россиян из НХЛ завершать карьеру в КХЛ: «Это что-то из фантастики, несбыточные мечты»

– Хотели бы, чтобы все российские легионеры в НХЛ закончили свои карьеры в КХЛ? – Это что-то из фантастики, какие-то несбыточные мечты.

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