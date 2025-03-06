НСА принял участие в XXXVI Съезде АККОР

«Системных барьеров для использования агрострахования малыми фермерами в России сегодня нет – каждый сельхозпроизводитель, вне зависимости от его формы, если он обрабатывает законно оформленные сельхозземли, имеет возможность заключить договор страхования сельхозрисков.