НСА принял участие в XXXVI Съезде АККОР

«Системных барьеров для использования агрострахования малыми фермерами в России сегодня нет – каждый сельхозпроизводитель, вне зависимости от его формы, если он обрабатывает законно оформленные сельхозземли, имеет возможность заключить договор страхования сельхозрисков.
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