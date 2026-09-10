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Царьград

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300 молодых новосибирцев обсудили культурный код на форуме «ПроРегион»

300 молодых новосибирцев обсудили культурный код на форуме «ПроРегион»

С 7 по 10 сентября в Образовательном парке имени Олега Кошевого работает молодежный форум «ПроРегион».

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