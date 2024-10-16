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Мини-мозги раскрывают возможности лечения деменции с тельцами Леви

Мини-мозги раскрывают возможности лечения деменции с тельцами Леви

Введение Деменция с тельцами Леви (ДТЛ) представляет собой трудно диагностируемое нейродегенеративное заболевание, проявляющееся симптомами, сходными с болезнью Паркинсона и Альцгеймера, включая галлюцинации, когнитивные проблемы и двигательные расстройства.

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