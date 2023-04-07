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В Хабаровском крае смерть тигра обошлась РЖД в 2,5 млн рублей

В Хабаровском крае смерть тигра обошлась РЖД в 2,5 млн рублей

Хабаровская прокуратура, получив сообщение о гибели амурского тигра на 8667 км перегона Аван — Котиково (Вяземский район Хабаровского края) Дальневосточной железной дороги в результате столкновения с грузовым поездом, произвела проверку.

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