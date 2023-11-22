Хитрые и пушистые. Как вести себя при встрече с лисами в столице?

фото: mos.ru/eco Лисы живут на 16 природных территориях, подведомственных Мосприроде. Многие горожане радуются, когда им удается увидеть этих животных при прогулке в лесу, однако в этой ситуации следует соблюдать ряд правил, чтобы избежать опасности.
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