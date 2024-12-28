Империя наносит ответный удар: Путин может создать систему картелей по типу ОПЕК, пишет Myśl Polska

82,1 тыс прочтений Запад вдруг испугался! До них дошло, что первый акт подходит к концу, а Путин ещё ни одного козыря не разыграл! То есть задушить Россию не удалось ни экономически, ни в силовом плане, и теперь… О, теперь настаёт любимый сюжет всех американцев, знакомый им с детства! Ибо теперь – «Империя наносит ответный удар»! Дело в том, что Россия практически не вводила санкций.