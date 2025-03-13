Трюдо сообщил о завершении своей работы в должности премьер-министра Канады

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 13 марта сообщил, что завершает свою работу в этой должности.«Может это и последний мой день в этом офисе, но я всегда буду безоговорочно оставаться истинным канадцем», — отметил он в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети X (бывш.