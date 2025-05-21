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Знаменитый писатель Адыгеи Исхак Машбаш пообщался с учащимися вузов

Знаменитый писатель Адыгеи Исхак Машбаш пообщался с учащимися вузов

В Научной библиотеке Майкопского государственного технологического университета состоялась торжественная встреча, посвящённая 95-летию народного поэта Адыгеи, писателя и общественного деятеля Исхака Шумафовича Машбаша.

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