Электроэнергия подорожает в Алматы с 1 марта

Тарифы на электроэнергию повысят в мегаполисе в первый день весны, передает inAlmaty.kz. Об этом сообщила руководитель департамента комитета по регулированию естественных монополий министерства национальной экономики РК по Алматы Асель Буденеева в ходе брифинга РСК.