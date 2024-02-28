Электроэнергия подорожает в Алматы с 1 марта

Тарифы на электроэнергию повысят в мегаполисе в первый день весны, передает inAlmaty.kz. Об этом сообщила руководитель департамента комитета по регулированию естественных монополий министерства национальной экономики РК по Алматы Асель Буденеева в ходе брифинга РСК.
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