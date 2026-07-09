Марка Lixiang анонсировала большое обновление гибридного кроссовера L6

Китайский автопроизводитель Lixiang готовит премьеру рестайлинговой модификации кроссовера Li L6. Уже опубликованы первые снимки интерьера: если верить опубликованным фотографиям, в салоне появится сверширокий центральный тачскрин, которым располагают старшие модели марки.
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