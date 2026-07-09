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Авто - Мото - Новости

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Марка Lixiang анонсировала большое обновление гибридного кроссовера L6

Марка Lixiang анонсировала большое обновление гибридного кроссовера L6

Китайский автопроизводитель Lixiang готовит премьеру рестайлинговой модификации кроссовера Li L6. Уже опубликованы первые снимки интерьера: если верить опубликованным фотографиям, в салоне появится сверширокий центральный тачскрин, которым располагают старшие модели марки.

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