Главный тренер сборной России Валерий Карпин купил особняк в Эстонии за 1 миллион евро

СМИ утверждают, что специалист уедет из страны Главный тренер сборной России Валерий Карпин купил новый дом в Эстонии за 1 миллион евро и намерен переезд на постоянное место жительства после окончания работы в «Ростове».
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