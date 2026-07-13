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Царьград

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Единая Россия предложила отложить возврат 300 млрд руб кредитов

Единая Россия предложила отложить возврат 300 млрд руб кредитов

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил отсрочить погашение бюджетных кредитов регионами на три года. Обсуждение вопроса с правительством и участие Президента ожидаются после одобрения инициативы «Единой России» Владимиром Путиным в апреле этого года.

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