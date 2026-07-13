Единая Россия предложила отложить возврат 300 млрд руб кредитов

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил отсрочить погашение бюджетных кредитов регионами на три года. Обсуждение вопроса с правительством и участие Президента ожидаются после одобрения инициативы «Единой России» Владимиром Путиным в апреле этого года.