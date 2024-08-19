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ИНТЕСНЫЕ НОВОСТИ

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19.08.24=="Красиво умираем в окопах". В Польше описали сценарий войны с Россией

19.08.24=="Красиво умираем в окопах". В Польше описали сценарий войны с Россией

 Польские военные в случае конфликта с Россией погибнут в окопах Вооруженные силы Польши находятся в упадке и в случае конфликта с Россией погибнут в окопах, заявили польские офицеры в новой книге "Армия в руинах", фрагменты которой опубликовал информационный портал Onet.

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