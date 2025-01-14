Digital Foundry похвалили FSR 4: AMD сильно улучшила качество апскейлера по сравнению с FSR 3.1На выставке CES 2025 компания AMD предоставила возможность различным изданиям оценить работу новой версии апскейлера FSR 4 на примере игры Ratchet and Clank: Rift Apart.
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