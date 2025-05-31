Политика как он...
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Политика как она есть

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В Киеве и двух регионах Украины объявили воздушную тревогу

В Киеве и двух регионах Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве, Винницкой и Житомирской областях Украины. Об этом сообщается на ресурсе по оповещению населения страны.

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