Искусственный интеллект Gemini от Google превзошел всех людей и нейросети в 57 науках

Компания Google представила новую версию искусственного интеллекта под названием Gemini. Она набрала 90,0 % в тесте MMLU (понимание языка в условиях многозадачности) против 89,8 % у людей и 86,4 % у GPT-4 по набору из 57 прикладных и фундаментальных наук.