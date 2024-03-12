«Героический рывок»: Танки ВС РФ под шквалом огня прорвали оборону ВСУ в Георгиевке, пехота прошла вперёд: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 12 марта 2024 — Новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 12 марта 2024 г.: СВО сегодня, интерактивная карта СВО России, Обзор событий: На Лиманском направлении: российские войска установили почти полный контроль над Яром Лаптева, однако Терны пока еще остаются под полным контролем ВСУ.