Более 5,5 тысячи участников Всемирного фестиваля молодежи побывали на экскурсиях Более 5,5 тысячи участников Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе побывали на экскурсиях.
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Более 5,5 тысячи участников Всемирного фестиваля молодежи побывали на экскурсиях Более 5,5 тысячи участников Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе побывали на экскурсиях.