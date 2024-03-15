Норвегия неожиданно решила защитить Киев от возможных ядерных угроз

Власти Норвегии неожиданного решили помочь киевскому режиму защититься от возможных ядерных угроз. Для этих целей Осло передали сотрудникам Погранслужбы Украины разные виды защитных средств от возможной ядерной опасности и радиоактивных материалов, включая противогазы, а также защитные комбинезоны.