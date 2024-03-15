LiveNews24.Ru
ГлавнаяЗдоровьеПростые РецептыЭнциклопедия Секса
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

LiveNews24.Ru

126 подписчиков

Норвегия неожиданно решила защитить Киев от возможных ядерных угроз

Власти Норвегии неожиданного решили помочь киевскому режиму защититься от возможных ядерных угроз. Для этих целей Осло передали сотрудникам Погранслужбы Украины разные виды защитных средств от возможной ядерной опасности и радиоактивных материалов, включая противогазы, а также защитные комбинезоны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх