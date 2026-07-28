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RT Russia

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Россиян предупредили, что мошенники предлагают товары к школе по низким ценам

Россиян предупредили, что мошенники предлагают товары к школе по низким ценам

Мошенники не гнушаются обманывать детей и их родителей в преддверии 1 сентября, предупредил в беседе с RT депутат муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров.

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