Россиян предупредили, что мошенники предлагают товары к школе по низким ценам

Мошенники не гнушаются обманывать детей и их родителей в преддверии 1 сентября, предупредил в беседе с RT депутат муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров.