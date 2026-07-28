Россиян предупредили, что мошенники предлагают товары к школе по низким ценам

Мошенники не гнушаются обманывать детей и их родителей в преддверии 1 сентября, предупредил в беседе с RT депутат муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии