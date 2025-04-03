Как сообщает «Интерфакс», в Крыму пока не планируют вводить туристический налог. Решение связано с нежеланием местных властей увеличивать отдыхающим дискомфорт, который они испытывают от дороги на отдых и связанных с этим расходов.
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