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Мы соседи по планете

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20 практичных способов использования крахмала. О таком вы и не догадывались!

20 практичных способов использования крахмала. О таком вы и не догадывались!

Привычный многим крахмал обладает множеством полезных свойств. Время от времени он, конечно же, принимает участие в кулинарных экспериментах, но в остальное время стоит в баночке среди прочих непортящихся продуктов.

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