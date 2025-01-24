В Северной столице откроется выставка, посвященная истории петербургской дипломатии

В Музее политической истории В Музее политической истории, который расположен на улице Куйбышева в Петроградском районе Петербурга, откроется выставка, посвященная дипломатической истории Северной столицы.
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