Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 462 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Маштакова
    ТМ  Стоит ли принимать всерьез что Токаев говорит, ибо похоже для него самого может стать проблемой что и кому он гов...Двуликий Казахста...
  • Vasily Golov
    За 18 мес уменьшили гуманизма и прибавили мастерства воевать. Если бы были дешевые БПЛА и грузонесущие,то можно было ...Репке: российские...
  • Валерия
    Козел.Лукашенко пора чё...

Куда пропали "Белые лебеди"? Почему не летают наши лучшие ракетоносцы и что с программой ПАК-ДА, которая должна прийти им на смену

Куда пропали "Белые лебеди"? Почему не летают наши лучшие ракетоносцы и что с программой ПАК-ДА, которая должна прийти им на смену

Кто-то в западных СМИ уже назвал Ту-160М2 "Чёрным лебедем". Поэтично, хотя и достаточно спорно из-за двойного значения английской версии этого словосочетания.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх