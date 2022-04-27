Житель Ставрополья подозревается в незаконном получении сельскохозяйственных грантов

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого главка и совместно с коллегами из регионального Управления ФСБ России выявлен факт незаконного получения местным жителем субсидии, предназначенной для предпринимателей, занимающихся сельскохозяйственной деятельностью.