Происшествия

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Житель Ставрополья подозревается в незаконном получении сельскохозяйственных грантов

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого главка и совместно с коллегами из регионального Управления ФСБ России выявлен факт незаконного получения местным жителем субсидии, предназначенной для предпринимателей, занимающихся сельскохозяйственной деятельностью.

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