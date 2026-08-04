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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дэйв Йергер отказался от предложения «Парижа» ради работы в «Денвере»

Инсайдер Марк Стейн раскрыл причину назначения Дэйва Йергера в штаб « Денвера ». «Мне объяснили, что руководство хотело видеть в штабе Адельмана человека с опытом работы главным тренером.

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