Российский тренер раскритиковал сборную Англии по футболу на Евро-2024

Сборная Англии разочаровала российского тренера Валерия Непомнящего на чемпионате Европы. По итогам двух туров сборная Англии под руководством Гарета Саутгейта занимает лидирующую позицию в своей группе, одержав победу над Сербией (1:0) и сыграв вничью с Данией (1:1).
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