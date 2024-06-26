Российский тренер раскритиковал сборную Англии по футболу на Евро-2024

Сборная Англии разочаровала российского тренера Валерия Непомнящего на чемпионате Европы. По итогам двух туров сборная Англии под руководством Гарета Саутгейта занимает лидирующую позицию в своей группе, одержав победу над Сербией (1:0) и сыграв вничью с Данией (1:1).