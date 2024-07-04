«Лето в Москве»: В «Лужниках» пройдет танцевальный кей-поп-фестиваль

В «Лужниках» 6 июля пройдет танцевальный кей-поп-фестиваль В рамках фестиваля “Лето в Москве. Все на улицу!” 6 июля на территории “Лужников” каждый желающий сможет освоить основы кей-поп-хореографии и исполнить яркий современный танец в этом стиле.