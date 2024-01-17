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В фильме Minecraft снимется Дженнифер Кулидж – звезда “Американского пирога” По...

В фильме Minecraft снимется Дженнифер Кулидж – звезда “Американского пирога” По...

В фильме Minecraft снимется Дженнифер Кулидж – звезда “Американского пирога”Портал Deadline сообщил, что к актерскому составу фильма на основе Minecraft присоединилась Дженнифер Кулидж, наиболее известная по роли мамы Стифлера в серии “Американский пирог”.

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