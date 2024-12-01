Гуф вернулся в рехаб: видео

На прошлой неделе фанаты Гуфа решили, что рэпер закончил курс лечения в реабилитационной клинике. Во-первых, артист отыграл большой сольный концерт, во время которого сделал предложение своей возлюбленной Разият Салаховой.
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