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Швентек стала пятой теннисисткой за последние 40 лет, по ходу сезона выигравшей 14 матчей подряд у топ-10

Первая ракетка мира Ига Швентек на итоговом турнире WTA разгромила Каролин Гарсия – 6:3, 6:2. Для Швентек это был 15-й матч против соперниц из топ-10 в этом сезоне, и она одержала 14-ю победу.

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