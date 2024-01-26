Синнер стал третьим игроком, отдавшим Джоковичу наименьшее количество геймов в первых двух сетах на ТБШ

Янник Синнер взял первые два сета полуфинала Australian Open против Новака Джоковича – 6:1, 6:2. Только два игрока на «Больших шлемах» отдали Джоковичу меньше геймов в первых двух сетах: Рафаэль Надаль на «Ролан Гаррос»-2020 – 2; Марат Сафин на Australian Open-2005 – 2.