ЦАХАЛ объявил о ликвидации лидера «Хезболлы» Насраллы

ЦАХАЛ нанёс авиаудар по штаб-квартире движения накануне.фото: twitter.com/Israel_MOD--> Генеральный секретарь ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасан Насралла ликвидирован при авиаударе в Бейруте, сообщает 28 сентября пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
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