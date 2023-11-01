Ситибанк с декабря запретит своим клиентам почти все

C 1 декабря исходящие переводы с дебетовых карт, а также оплата с дебетовых и кредитных карт мобильной связи, интернета, коммунальных и других услуг станут невозможны, заявила 1 ноября пресс-служба Ситибанка.
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