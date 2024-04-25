Шохин: Путин дал понять, что нельзя наказывать собственников за ошибки властей

Владимир Путин, президент Российской Федерации, в ходе общения с представителями бизнеса в рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) дал понять, что применять санкции по отношению к собственникам из-за ошибок властей при приватизации нельзя.