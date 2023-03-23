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Медведев назвал США врагом, который пытается причинить максимальный вред России и «посадить на свою иглу Европу»

Медведев назвал США врагом, который пытается причинить максимальный вред России и «посадить на свою иглу Европу»

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Соединенные Штаты врагом, который пытается причинить максимальный вред России и «посадить на свою иглу Европу».

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