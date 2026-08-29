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«Сочи» готов продать воспитанника академии «Зенита» в «Спартак» за 250 млн рублей

«Сочи» готов продать воспитанника академии «Зенита» в «Спартак» за 250 млн рублей

«Сочи» отклонил последнее предложение московского «Спартака» по вратарю Александру Дёгтеву, который является воспитанником академии «Зенита».

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