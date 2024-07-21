Calciomercato: переход Илича в «Зенит» заблокирован

Полузащитник «Торино» Иван Илич не перейдёт в «Зенит» в летнее трансферное окно. Как сообщает Calciomercato, переход 23-летнего серба из «Торино» в клуб из Санкт-Петербурга за €23 млн приостановлен на уровне правительства РФ из-за недопустимости приобретения игрока за такую сумму в текущих реалиях.