Calciomercato: переход Илича в «Зенит» заблокирован

Полузащитник «Торино» Иван Илич не перейдёт в «Зенит» в летнее трансферное окно. Как сообщает Calciomercato, переход 23-летнего серба из «Торино» в клуб из Санкт-Петербурга за €23 млн приостановлен на уровне правительства РФ из-за недопустимости приобретения игрока за такую сумму в текущих реалиях.
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