Суд обязал администрацию Арсеньевского района отремонтировать дорогу до деревни Захарово

Прокуратурой Арсеньевского района в ходе проверки выявлено, что автоподъезд к деревне Захарово, соединяющий деревни Боброво и Захарово, находится в ненадлежащем состоянии – имеются выбоины, проломы и трещины.
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