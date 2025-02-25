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Суд обязал администрацию Арсеньевского района отремонтировать дорогу до деревни Захарово

Суд обязал администрацию Арсеньевского района отремонтировать дорогу до деревни Захарово

Прокуратурой Арсеньевского района в ходе проверки выявлено, что автоподъезд к деревне Захарово, соединяющий деревни Боброво и Захарово, находится в ненадлежащем состоянии – имеются выбоины, проломы и трещины.

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Комментарии
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ВХ
Валерий Хальзев
Ну и нахрена нужна такая администрация-все делать из-под палки?
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