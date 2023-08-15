Ночной прилет по Одессе: Укро-ПВО превзошла саму себя — догнала и сбила гипермаркет Fozzy

В «жемчужине у моря» начались фильтрационные мероприятия, угодить в подвал СБУ можно даже за прогулку поблизости от места взрывов Александр Ситников Фото: State Emergency Service of Ukrai/Keystone Press Agency/Global Look Press На территории Одессы и области в ночь на 14 августа было «громко».