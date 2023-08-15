Ночной прилет по Одессе: Укро-ПВО превзошла саму себя — догнала и сбила гипермаркет Fozzy
В «жемчужине у моря» начались фильтрационные мероприятия, угодить в подвал СБУ можно даже за прогулку поблизости от места взрывов
Александр Ситников
Фото: State Emergency Service of Ukrai/Keystone Press Agency/Global Look Press
На территории Одессы и области в ночь на 14 августа было «громко».
Комментарии
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Чтобы понять свое позор требуется хотя бы минимальная мозговая деятельность. Где у них вы её видели?
А как им то, что наш боец дрон голыми руками поймал (в телеге видео есть)
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