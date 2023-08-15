Театр абсурда

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Ночной прилет по Одессе: Укро-ПВО превзошла саму себя — догнала и сбила гипермаркет Fozzy

Ночной прилет по Одессе: Укро-ПВО превзошла саму себя — догнала и сбила гипермаркет Fozzy

В «жемчужине у моря» начались фильтрационные мероприятия, угодить в подвал СБУ можно даже за прогулку поблизости от места взрывов Александр Ситников Фото: State Emergency Service of Ukrai/Keystone Press Agency/Global Look Press На территории Одессы и области в ночь на 14 августа было «громко».

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Комментарии
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Nata
Чтобы понять свое позор требуется хотя бы минимальная мозговая деятельность. Где у них вы её видели?
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11 час.
N
Nata
Огурцы закончились.😁
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11 час.
Юлия Белова
А как им то, что наш боец дрон голыми руками поймал (в телеге видео есть)
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11 час.

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