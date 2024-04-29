"V1": в центре Волгограда обрушился балкон жилого дома

В центре Волгограда прохожих едва не придавило обрушившимся балконом. Об этом сообщает портал "V1". Инцидент произошел в доме по улице Советская, по словам местной жительницы она находилась в квартире и услышала грохот, с балкона рухнула часть фасада.
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