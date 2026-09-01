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Газета.ру

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Минздрав: за сутки от атак ВСУ пострадали 16 жителей Белгородской области

Минздрав: за сутки от атак ВСУ пострадали 16 жителей Белгородской области

За прошедшие сутки в Белгородской области в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранения получили 16 мирных жителей, еще один человек не выжил.

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