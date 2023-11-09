Гонконгский грипп добрался до России

В России выявили первые случаи заражения гриппом А подтипа H3N2, который именуют гонконгским. Как сообщила пресс-служба Роспотребнадзора, одного заболевшего нашли в Сахалинской области, также три случая гонконгского гриппа зафиксировали в Тюменской области, три — в Амурской, один — в Орловской.
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