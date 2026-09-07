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От звездного часа на НТВ до съемок в Тбилиси: как сложилась судьба Леонида Парфенова и где он находится сегодня

От звездного часа на НТВ до съемок в Тбилиси: как сложилась судьба Леонида Парфенова и где он находится сегодня

Леонид Парфёнов десятилетиями задавал тон на отечественном телевидении. Его узнаваемая интонация, умение превращать сухие исторические хроники в увлекательное зрелище и культовый проект «Намедни» сформировали по сути новый язык экранной журналистики.

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